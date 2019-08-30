DHA DIŞ - Rus ordusu: Suriye rejimi tek taraflı ateşkes emri verecek (2) - YENİDEN

Rus ordusu, Suriye rejiminin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde tek taraflı olarak ateşkes emri vereceğini duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rus ordusu, Suriye rejiminin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde tek taraflı olarak ateşkes emri vereceğini açıkladı.

Habere göre, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye ordusunun 31 Ağustos 06.00’dan itibaren İdlib gerginliği azaltma bölgesinde tek taraflı olarak ateşkes emri vereceğini duyurdu. Açıklamada, “Bölgedeki istikrarın sağlanması adına Rus Uzlaştırma Merkezi, Suriye rejimine ait birliklerin, 31 Ağustos 06.00’dan itibaren İdlib gerginliği azaltma bölgesinde tek taraflı olarak ateşkes emri vereceğine dair bir anlaşma yaptı” denildi.