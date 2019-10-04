banner314

banner325

Son Dakika

DHA DIŞ- Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı

Rus Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Maxim ‘Mad Max’ Novoselov, Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesi bir ayıyla antrenman yaptı. O görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. MMA dövüşçüsü olan Novoselov, Fight Nights Global...

GÜNDEM 04.10.2019, 16:55
DHA DIŞ- Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı
Rus Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Maxim ‘Mad Max’ Novoselov, Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesi bir ayıyla antrenman yaptı. O görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

MMA dövüşçüsü olan Novoselov, Fight Nights Global 94 turnuvasında rakibi olan Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesinde ayıyla antrenman yaptı. O görüntüleri sosyal medyada paylaşan Smolyakov’a çok sayıda yorum yapıldı. Smolyakov, görüntüyü ‘Ayıya karşı ayı. Bal bana aitti’ mesajıyla yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, Smolyakov'un hayvana zulmettiğini savunurken, bazıları ise Smolyakov'un çok güçlü olduğunu yazdı.

Görüntü Dökümü
----------------------------------
-Ayı ve Smolyakov’un görüntüsü
-Smolyakov’un ayıyla antrenman yapması

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:33
Güneş 06:57
Öğle 12:58
İkindi 16:12
Akşam 18:48
Yatsı 20:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2