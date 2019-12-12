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DHA DIŞ- Rus donanmasına bağlı uçak gemisinde yangın: 1 yaralı
Rusya donanmasına bağlı Amiral Kuznetsov adlı uçak gemisinde demirlediği limanda bakım ve onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaralandı. Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, bakım ve onarım çalışmaları...
GÜNDEM 12.12.2019, 12:09
Rusya donanmasına bağlı Amiral Kuznetsov adlı uçak gemisinde demirlediği limanda bakım ve onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaralandı.
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, bakım ve onarım çalışmaları için Rusya’nın Murmansk kentindeki limana demirleyen ve Rusya donanmasına ait olan uçak gemisi Amiral Kuznetsov’da yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaralanırken, geminin güvertesinden siyah dumanların yükseldiği belirtildi. Yangının nedenini belirlemek için inceleme yapıldığı bildirildi.
Öte yandan, Rus medya kuruluşu İzvestiya’da yayınlanan görüntüde, limanda bekleyen uçak gemisinin güvertesinden çıkan siyah duman kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü
Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, bakım ve onarım çalışmaları için Rusya’nın Murmansk kentindeki limana demirleyen ve Rusya donanmasına ait olan uçak gemisi Amiral Kuznetsov’da yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaralanırken, geminin güvertesinden siyah dumanların yükseldiği belirtildi. Yangının nedenini belirlemek için inceleme yapıldığı bildirildi.
Öte yandan, Rus medya kuruluşu İzvestiya’da yayınlanan görüntüde, limanda bekleyen uçak gemisinin güvertesinden çıkan siyah duman kameralara yansıdı.
Görüntü Dökümü
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-Geminin görüntüsü
-Yükselen siyah duman
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