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DHA DIŞ- Rus diplomat: Rusya, İdlib’deki durum hakkında Türkiye ile temas halinde
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, İdlib’teki sorunların çözümü için Türkiye ile temas halinde olduklarını, sorunların geleneksel siyasi ve diplomatik araçlar olmadan çözülemeyeceğini söyledi. Pyatigorsk şehrinde...
GÜNDEM 22.08.2019, 14:38
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, İdlib’teki sorunların çözümü için Türkiye ile temas halinde olduklarını, sorunların geleneksel siyasi ve diplomatik araçlar olmadan çözülemeyeceğini söyledi.
Pyatigorsk şehrinde gazetecilere açıklama yapan Zakharova, Moskova’nın Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların çözümü ve Soçi anlaşmalarının uygulanması ile ilgili adımlarının ne olacağı sorusuna, “Türkiye tarafıyla anlaşmalar yapıyoruz. Her şey planladığımız gibi gitmiyor ancak sorunlarımızı düzeltmek için Türk meslektaşlarımızla temas halindeyiz” cevabını verdi.
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