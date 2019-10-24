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DHA DIŞ- Rus askeri polisinin devriyesi, Kamışlı’da görüntülendi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi’de varılan mutabakatın ardından, bölgeye geçen Rus askeri polisi devriye görevini sürdürüyor. Kamışlı’da Türkiye sınırına yakın bölgede...
GÜNDEM 24.10.2019, 18:51
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Soçi’de varılan mutabakatın ardından, bölgeye geçen Rus askeri polisi devriye görevini sürdürüyor.
Görüntü Dökümü
Kamışlı’da Türkiye sınırına yakın bölgede devriye gezen Rus askeri polis araçları, bir Suriyeli sivil tarafından görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.
Görüntü Dökümü
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-Devriyeden görüntüler
-Rus askeri polis araçlarının görüntüleri
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