DHA DIŞ- Rus askeri polis konvoyu Kobani’ye ulaştı
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus askeri polis konvoyunun Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan Kobani'ye ulaştığı bildirildi. Görüntülerde Rus askeri polis konvoyunun, şehrin girişinde durarak yerel...
Görüntülerde Rus askeri polis konvoyunun, şehrin girişinde durarak yerel yetkililerle bir araya geldiği görüldü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus konvoyunun yerel yetkililerden bilgi aldığı duyuruldu.
SOÇİ MUTABAKATI
Rusya ve Türkiye arasında yapılan Soçi Mutabakatı gereği, 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekât alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafındaki YPG unsurları ve silahlarının 30 km dışına çıkmasını sağlayacak. YPG unsurlarının çıkarılması için tanınan 150 saat sürenin tamamlanmasının ardından Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Rus askeri polis konvoyunun Kobani’ye giriş görüntüleri
-Askeri konvoyun yerel yetkililerden bilgi alması
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