DHA DIŞ - Ruhani: Teslim olmayacağız

ABD'nin İran'a yönelik çeşitli alanlarda giderek artan baskılarını değerlendiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, teslim olmayacaklarını ifade etti.

Bir grup politikacıyla bir araya gelen Ruhani, Washington yönetimin baskılarına değinerek, "Ülke tarihinde benzeri görülmemiş tam bir ekonomik ve siyasi savaşla" karşı karşıya olduklarını söyledi. Ruhani, "Dinimizde, kültürümüzde teslim olmak yok, teslim olmayacağız. Çok zor şartlardayız, ancak umudumuzu yitirmedik" dedi.

İran'ın içinde bulunduğu durumu 8 yıl boyunca Irak'la yapılan savaş yıllarıyla kıyaslayan Ruhani, savaş yıllarında uygulan tek yaptırımın silah yaptırımı olduğunu, şu an uygulanan yaptırımların ise çok daha kapsamlı olduğunu söyledi. İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan geçtiğimiz yıl Mayıs ayında tek taraflı ayrılan Beyaz Saray yönetimi, o tarihten itibaren İran'a yönelik geniş kapsamlı ekonomik yaptırımlar uyguluyor.