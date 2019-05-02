DHA DIŞ - Romanya'da hortumun otobüsü devirdiği anlar yolcu kamerasında

Romanya () – Romanya’nın başkenti Bükreş’in kuzeyinde bulunan Drajna bölgesinde çıkan ve çok sayıda kişinin yaralanmasına, 10 evin çatısının da uçmasına neden olan hortum bir yolcu otobüsünü de devirerek yol kenarına fırlattı.

40 kişinin bulunduğu otobüsün içindeki bir yolcu, yaklaşan hortumu ve otobüsü fırlattığı anları saniye saniye kameraya kaydetti.



12 yolcunun yaralandığı o korku dolu anlar işte böyle görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Otobüs içinden yolcunun yaklaşan hortumu çekmesi, hortumun otobüsü devirmesi, çığlıklar

-Hortumun görüntüleri