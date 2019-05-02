Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!

DHA DIŞ - Romanya'da hortumun otobüsü devirdiği anlar yolcu kamerasında

Romanya () – Romanya’nın başkenti Bükreş’in kuzeyinde bulunan Drajna bölgesinde çıkan ve çok sayıda kişinin yaralanmasına, 10 evin çatısının da uçmasına neden olan hortum bir yolcu otobüsünü de devirerek yol kenarına fırlattı. 40...

DHA DIŞ - Romanya'da hortumun otobüsü devirdiği anlar yolcu kamerasında

Romanya () – Romanya’nın başkenti Bükreş’in kuzeyinde bulunan Drajna bölgesinde çıkan ve çok sayıda kişinin yaralanmasına, 10 evin çatısının da uçmasına neden olan hortum bir yolcu otobüsünü de devirerek yol kenarına fırlattı.

40 kişinin bulunduğu otobüsün içindeki bir yolcu, yaklaşan hortumu ve otobüsü fırlattığı anları saniye saniye kameraya kaydetti. 

12 yolcunun yaralandığı o korku dolu anlar işte böyle görüntülendi.

Görüntü Dökümü
-------------------------
-Otobüs içinden yolcunun yaklaşan hortumu çekmesi, hortumun otobüsü devirmesi, çığlıklar
-Hortumun görüntüleri

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328