Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

DHA DIŞ - Robotlar 50 yıl sonra insanların yerini alabilir

Gonca YAĞCI, () - Robotların 50 yıl içinde insan kabiliyetlerinin üzerine geçebileceği ve insanlığın yerini almaması için koruma önlemlerinin alınması gerektiği uyarısı yapıldı. Londra merkezli küresek bilgi sağlayıcı merkez IHS...

DHA DIŞ - Robotlar 50 yıl sonra insanların yerini alabilir

Gonca YAĞCI, () - Robotların 50 yıl içinde insan kabiliyetlerinin üzerine geçebileceği ve insanlığın yerini almaması için koruma önlemlerinin alınması gerektiği uyarısı yapıldı.

Londra merkezli küresek bilgi sağlayıcı merkez IHS Markit’in yapay zeka çalışmalarının başındaki araştırmacı Luca De Ambroggi, 50 yıl gibi bir sürede robotların birkaç aktivitede insanları destekleyeceği ve hatta onların yerini alabileceğini düşünmenin olası olduğunu söyledi.

Hali hazırda bazı teknolojik cihazların insan hassasiyeti ve süresine eriştiğini ifade eden Ambroggi, ‘’50 yıl robotların insan olma açığını kapatmak için yeterli’’ diye konuştu

İngiliz Daily Express gazetesine açıklamalarda bulunan araştırmacı, insan beyninin robotlara göre hala çok da fazla dinamik, çok yönlü ve avantajlı olduğunu ancak elektronik cihazların insanların birkaç fonksiyonunu yerine getirebildiklerini söyleyerek "insanlar makinelerin bizim yerimizi almasını engellemek zorunda" ifadelerini kullandı

Ambroggi’ye göre şu anda zayıf ve dar bir yapay zeka çağında olmamıza karşın  bu teknoloji bile veri güvenliği, istihdam ve ahlak konularını etkiliyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328