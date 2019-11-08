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DHA DIŞ - Resulayn'da SMO askerleri eli tetikte görev yapıyor

Barış Pınarı Harekatı ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentini Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte teröristlerden arındıran Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, olası her türlü duruma karşı...

GÜNDEM 08.11.2019, 12:41
DHA DIŞ - Resulayn'da SMO askerleri eli tetikte görev yapıyor
Barış Pınarı Harekatı ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentini Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte teröristlerden arındıran Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, olası her türlü duruma karşı eli tetikte görev yapıyor. Çatışmaların karış karış taranan Resulayn'ın teröristler tarafından patlayıcılar döşenerek adeta bombalı bir kente dönüştürüldüğü de belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır güvenliğini sağlamak, oluşturulmak istenen terör koridorunu sonlandırmak ve Suriyeli sivillerin geri dönüşünü desteklemek amacıyla 9 Ekim günü Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn teröristlerden arındırıldı. ABD ile varılan anlaşma sonunda tanınan 120 saatlik sürede Resulayn'da bulunan teröristlerin de kentten çıkmasının ardından TSK ve SMO askerleri tarafından bölgede meskun mahal operasyonu başlatıldı.

Güvenlik güçlerince titiz şekilde yürütülen meskun mahal operasyonu sırasında, teröristlerin Resulayn'da neredeyse her ev, işyeri ve sokağı tuzakladığı belirlendi. Geçmiş dönemde Türkiye'nin olası operasyonuna karşı görüntü alınmasını engellemek için 2 kilometre uzunluğundaki çarşı bölgesini oluşturduğu çatı ile kapatan teröristlerin bu bölgedeki tüm işyeri ve evleri patlayıcılar ile tuzakladığı saptandı. Yapılan araştırmalarda teröristlerin geride bıraktığı ev ve işyerlerine döşenen patlayıcılar askerler tarafından tek tek tespiti sonrası kontrollü şekilde imha edildi.

2 kilometre uzunluğundaki Resulayn çarşısında harekata katılan askerlere karşı direniş göstermek için her türlü hazırlık yapan teröristlerin, bazı noktalarda araçlarla barikat oluşturdukları ve TSK ile SMO güçlerinin ilerleyişi sırasında bu araçları ateşe verdikleri görüldü. Birçok dükkanının yıkılıp çatışma nedeniyle zarar gördüğü çarşı bölgesinde çok sayıda aracın da yakıldığı görüldü. Bazıları patlayıcılar ile tuzaklanan araçlar da tespit edilmelerinin ardından güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edildi.

HER YER ARANIYOR

Halen arama tarama çalışmalarının devam ettiği Resulayn'da bulunan Suriye Milli Ordusu askerleri, her an olabilecek sızmalara karşı eli tetikte görev yaptıklarını anlattı. PKKYPG'li teröristlerin kentte her ev, işyeri ve sokağı patlayıcı ile tuzaklayarak adeta bombalı bir kente dönüştürdüğünü anlatan SMO askerleri, kendilerinin ise arama tarama faaliyetlerini titiz şekilde yürüterek bombalara ulaştıklarını belirtti. Patlayıcıların imha edilmesinin ardından güvenli hale getirilen alanlara sivillerin alındığını aktaran SMO askerleri, bu işlemin teröristlerin yoğun tuzaklamaları nedeniyle zamanlarını aldığını kaydetti. SMO komutanları, halen Resulayn'da gizlenmiş olma ihtimali bulunan teröristlere karşı da alarm durumunda olduklarını, bu nedenle 24 saat boyunca tüm askerlerinin elleri tetikte teyakkuz halinde görev yaptıklarına dikkat çekti.

TERÖRİSTLER TEK TEK YAKALANIYOR

Öte yandan SMO askerleri Resulayn'da gizlenmiş veya sivil görünüme bürünerek ilçeden ayrılmamış teröristleri de tek tek belirliyor. Ev ev yapılan aramalarda terör örgütüyle irtibatı olduğu belirlenenler de gözaltına alınıyor. Yargılamaları yapılan terörist ve terör örgütü ile irtibatı bulunan kişiler daha sonra Resulayn hapishanesine konuluyor.

Görüntü Dökümü

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- Resulayn ilçe merkezi

- Siviller ve SMO askerleri

- Askerlerin araçlarıyla ilerlemeleri

- Üzeri çatı ile kapatılmış olan Resulayn çarşısı

- Çarşıda çatışmaların ardından hasar gören işyerleri

- Ateşe verilmiş olan araçlar

- Hasan Kırmızıtaş anonslar

 - SMO askerlerinin incelemesi

- Eli tetikte görev yapan askerler

- Resulayn Cezaevi

- Yakalanan suçluların cezaevine getirilişi

- Genel ve detay görüntüler

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