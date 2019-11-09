DHA DIŞ- Restoranın mutfağına girmeye çalışan hırsız, tavandan yere çakıldı
ABD’de bir restoranda hırsızlık yapan iki kişinin görüntüleri restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. Tavandan mutfağa ulaşmaya çalışan kadın hırsızın, tezgaha kafasını çarparak yere düştüğü görüldü. ABD’nin Kaliforniya...
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Ventura bölgesinde iki hırsızın, Oija isimli restorana girerek yüzlerce dolar ve birkaç şişe şarap çaldığı görüldü. Restoranın mutfağına girmeye çalışan kadın hırsızın, tavandan düşerek kafasını tezgaha çarptığı görüldü. Bir süre yerde hareketsiz duran kadın, daha sonra ayağa kalktı ve arkadaşına yardım etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların yüzlerce dolar bulunan kasayı boşalttığı, sonra da birkaç şişe şarap çalarak kayıplara karıştığı görüldü. Ventura Polis Departmanı, 20-25 yaşları arasında beyaz bir erkek ve 18-25 yaşları arasında beyaz veya İspanyol bir kadın olarak tanımlanan şüphelileri bulmak için halktan yardım istedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Hırsızların ellerinde fenerle restorana girmeleri
-Mutfağa girmeye çalışan kadının tavandan yere çakılması
-Hırsızların restoranın kasasını boşaltması
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