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DHA DIŞ - Queensland'da sel sonrası 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Avustralya () – Avustralya’nın Queensland eyaletinde şiddetli yağışlarının etkisiyle oluşan sel sebebiyle 500’ün üzerinde ev sular altında kaldı, binlerce eve de elektrik verilemiyor. Polis yetkilileri eyalette yaptıkları temizlik ve...

DHA DIŞ - Queensland'da sel sonrası 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Avustralya () – Avustralya’nın Queensland eyaletinde şiddetli yağışlarının etkisiyle oluşan sel sebebiyle 500’ün üzerinde ev sular altında kaldı, binlerce eve de elektrik verilemiyor.

Polis yetkilileri eyalette yaptıkları temizlik ve tahliye çalışmaları sonrası, 2 kişinin cesedine ulaştıklarını duyurdu. Yetkiller sel nedeni ile hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Avustralya’da yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketi eyalet genelinde birçok kişiyi evini terk etmeye zorladı. Queensland’ın kuzeyinde yer alan Townsville’de birçok evde elektrikler kesildi ve yağışların devam etmesi durumunda 20 bin evin sel altında kalma riskinin olduğu belirtiliyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu bölgeye ilerleyen günlerde kasırga uyarısı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Sel sonrası bölgenin havadan görüntüleri
Kurtarma ekiplerinin çalışması

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ: (DGS TARİHİ: 05.02.2019 - SAAT: 00:48 - Haber Kodu : 190205002)

 

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