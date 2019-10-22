DHA DIŞ- PYD’ye Evanjelist ilk yardım desteği
Eski ABD Özel Kuvvetler mensubu David Eubank’in başında olduğu Özgür Burma Muhafızları (Free Bruma Rangers) örgütü, Fırat’ın doğusunda PYD üyelerine ilk yardım eğitimi verdiler. Barış Pınarı Harekatı başlayınca da yaralı teröristlere...
Eski ABD Özel Kuvvetler mensubu David Eubank’in başını çektiği örgüt, misyonerlik çalışmalar kapsamıyla Özgür Burma Muhafızlar örgütü adı altında, Myanmar, Sudan ve Suriye’nin kuzeyinde faaliyetlerde bulunuyor.
David Eubank, Barış Pınarı Harekatı devam ederken yaptığı paylaşımda, Resulayn ile Tel Tamr arasında bir yerde kaldıklarını, dışarı çıkmak için bir koridora ihtiyaç olduğunu belirterek takipçilerinden dua istiyor.
Örgütün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, terör örgütü PYD'nin yaralı üyelerine yönelik ilk yardımda bulunduklarıda görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Eski ABD Özel Kuvvetler mensubu David Eubank’in Suriye’deki görüntüleri
-PYD mensuplarına yardım görüntüleri
-(Irak) Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı taşıyan Özgür Burma Muhafızları
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