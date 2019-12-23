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DHA DIŞ – Putin, Kırım Köprüsü üzerindeki demiryolunu hizmete açtı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sen Petersburg ile Sivastopol arasında hizmet verecek olan demiryolu birbirine bağlayan 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü'nü demiryolu trafiğine açtı. Kırım Köprüsü’ndeki açılış törenine...
GÜNDEM 23.12.2019, 17:07
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sen Petersburg ile Sivastopol arasında hizmet verecek olan demiryolu birbirine bağlayan 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü'nü demiryolu trafiğine açtı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kırım Köprüsü’ndeki açılış törenine trenle gelen, bir ara makinist kabininde seyahat eden Putin törende konuşma yaptı. Kırım Köprüsü demiryolu projesinin aslında 145 yıl önce tasarlandığını ve projenin 3 defa durduğunu ifade eden putin, köprünün sadece Rusya genelinde değil Avrupa’nın en büyük köprüsü olduğunu vurguladı. Putin, Kırım Köprüsü üzerinde gelecek yıl 14 milyon insanın seyahat edeceğini belirtti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Trenden görüntü,
- Putin'in trende ve makinist kabinindeki görüntüsü
-Törenden görüntüler, Putin'in konuşması
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