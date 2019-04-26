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DHA DIŞ – Putin: İpek Yolu, Avrasya Ekonomik Birliği ile uyum içinde

-Putin, Çin’de ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ forumunda konuştu Çin () –  ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ 2. Uluslararası İşbirliği Forumu, Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forumda konuştu. Putin, Çin’in...

DHA DIŞ – Putin: İpek Yolu, Avrasya Ekonomik Birliği ile uyum içinde

-Putin, Çin’de ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ forumunda konuştu

Çin () –  ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ 2. Uluslararası İşbirliği Forumu, Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forumda konuştu.

Putin, Çin’in Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2013 yılı sonunda Orta Asya ve Güney Asya ülkelerine gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret sırasında duyurduğu modern İpek Yolu olarak bilinen projenin, Rusya öncülüğünde 2014’te oluşturulan Avrasya Ekonomik Birliği’nin kuruluş amacı ve hedefleriyle ‘mükemmel bir uyum içinde’ olduğunu belirtti.

Putin, Rusya’nın yanı sıra mal, hizmet, sermaye ve işgücünün serbest dolaşımı önündeki engelleri kaldıracak bir ortak pazar yaratmayı hedefleyen Avrasya Ekonomik Birliği’ni oluşturan ülkeler Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan’ın da oybirliği ile Avrasya Ekonomik Birliği ile Çin’in ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ projesinin birleştirilmesi fikrini desteklediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Putin’in konuşması
Forumu izleyenlerin görüntüleri

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