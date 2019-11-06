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DHA DIŞ- Putin: Hipersonik ve lazer silahları ordumuzun hizmetine sunacağız
Yüksek rütbeli subay ve savcıların terfi töreninde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Hipersonik, lazer ve modern silahları, ordumuzun hizmetine sunma niyetindeyiz” ifadelerini kullandı. Putin, “Ordumuzu ve filomuz, hazırlık...
GÜNDEM 06.11.2019, 17:32
Yüksek rütbeli subay ve savcıların terfi töreninde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Hipersonik, lazer ve modern silahları, ordumuzun hizmetine sunma niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.
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Putin, “Ordumuzu ve filomuz, hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu kanıtladı. Savunma potansiyelimizi artırma, henüz diğer ülkelerin sahip olmadığı hipersonik, lazer ve diğer modern silahları ordumuzun hizmetine sunma niyetindeyiz” dedi. Rusya’nın amacının diğer ülkeleri tehdit etmek olmadığını dile getiren Putin, “Aksine, ülkemize yönelik tehditlerin arttığı göz önüne alındığında ve yeni silah sistemlerimizin görevinin yalnızca güvenliğimizi sağlamak olduğunu düşündüğümüzde silahsızlanma sürecinin teşviki için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu.
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-Putin’in konuşması
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