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DHA DIŞ – Prizren’de asırlık Ramazan geleneği: 'Yumurtalı Pitayka'

Enis TABAK, Prizren () - Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren şehrindeki Ramazan sofralarının asırlık vazgeçilmezi 'yumurtalı pitayka' bu yıl da iftar sofraların olmazsa olmazı.  Evdeki...

DHA DIŞ – Prizren’de asırlık Ramazan geleneği: 'Yumurtalı Pitayka'

Enis TABAK, Prizren () - Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren şehrindeki Ramazan sofralarının asırlık vazgeçilmezi 'yumurtalı pitayka' bu yıl da iftar sofraların olmazsa olmazı. 

Evdeki elektrikli fırınlarda yapılması zor olan bu pideler, sadece mahallelerdeki taş fırınlarda yapılıyor. Akşam iftar sofralarına bu pideden yapmak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren evlerinde hazırladıkları harcı fırına götürerek sıraya giriyor. 

Akşam iftara yakın bir zamanda fırına giden vatandaşlar, 'yumurtalı pitayka'larının taş fırında pişmesini bekliyor. Fırınlar, vatandaşlarla doluyor. Fırıncının kendi açtığı hamurun üzerine dökülen malzeme 15 dakikalık bir zamanda pişiyor. 

Prizren'de özel bir yapılışı olan 'yumurtalı pitayka'sını almaya gelen vatandaşlar, mikrofonlarına yaptıkları açıklamada, Prizren'de Ramazan ayının diğer şehirlere kıyasla daha güzel geçtiğini söylediler. Yumurta, tereyağı, lor peyniri ve dereotu gibi malzemelerinden oluşan yumurtalı pitayka sadece Ramazan ayında yapılıyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Pitaykaların yapılışı
- Vatandaşların fırınlarda beklemesi
- Vatandaşla söyleşi

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