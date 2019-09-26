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DHA DIŞ- Pompeo: Esad, 19 Mayıs’ta kimyasal silah kullandı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın 19 Mayıs’ta kimyasal silah kullandığını ileri sürdü. Pompeo, “Esad rejimi, bazıları...

GÜNDEM 26.09.2019, 20:44
DHA DIŞ- Pompeo: Esad, 19 Mayıs’ta kimyasal silah kullandı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın 19 Mayıs’ta kimyasal silah kullandığını ileri sürdü.
Pompeo, “Esad rejimi, bazıları savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar seviyesine yükselen sayısız vahşetten sorumludur. Bugün, ABD’nin, Esad rejiminin 19 Mayıs’ta kimyasal silah kullandığı sonucuna vardığını ilan ediyorum” dedi.

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