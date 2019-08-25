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DHA DIŞ- Polisin tekmesiyle yere yığıldı, hayatını kaybetti

Arjantin’de bir polis, trafiği kestiği iddiasıyla Jorge Gomez isimli şüpheliye yolun ortasında tekme attı. Düşerken kafasını asfalta çarpan Gomez, kafatası kırığı sonucu hayatını kaybetti. O anlar, trafik kamerasına yansıdı. Olay,...

GÜNDEM 24.08.2019, 11:09
DHA DIŞ- Polisin tekmesiyle yere yığıldı, hayatını kaybetti
Arjantin’de bir polis, trafiği kestiği iddiasıyla Jorge Gomez isimli şüpheliye yolun ortasında tekme attı. Düşerken kafasını asfalta çarpan Gomez, kafatası kırığı sonucu hayatını kaybetti. O anlar, trafik kamerasına yansıdı.

Olay, Arjantin’in San Cristobal şehrinde meydana geldi. 41 yaşındaki Jorge Gomez, elindeki bıçak ve tornavidayla trafiği durdurdu. Trafiği durduran Gomez’i gözaltına almak için olay yerine polis sevk edildi. Trafik kamerasının kaydettiği görüntülerde, polis memuru Esteban Ramirez’in Gomez’e doğru yaklaşarak elindekileri bırakmasını söylediği görüldü. Ramirez, direktiflerine uymayan Gomez’i etkisiz hale getirmek için Gomez’in karnına tekme attı. Yere düşerken kafasını asfalta vuran Gomez, kafatası kırığı sebebiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Yerel medya, polis memuru Ramirez hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Gomez’in avukatı ise, “Görüntülerde Gomez’in ellerini arkada birleştirdiği ve silah kullanmayacağı çok net açık. Bu sebeple polis memurunun eylemi hiçbir koşulda haklı olamaz” açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polisin motorla olay yerine gelmesi
-Polisin Gomez’i elindekileri bırakması için uyarması
-Polisin Gomez’e tekme atması
-Gomez’in düşerek kafasını asfalta vurması
 

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