Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

DHA DIŞ – Polis, güneş altındaki aracın içindeki köpeği böyle kurtardı

Vahdet Ayaz, () – İngiltere’de Mayıs ayında meydana gelen olayda, polis memuru, güneşin altında camları çok az açılmış halde duran aracın içindeki köpeği fark edince, cop ile camı kırarak köpeği kurtardı. Olay, İngiltere’nin...

DHA DIŞ – Polis, güneş altındaki aracın içindeki köpeği böyle kurtardı

Vahdet Ayaz, () – İngiltere’de Mayıs ayında meydana gelen olayda, polis memuru, güneşin altında camları çok az açılmış halde duran aracın içindeki köpeği fark edince, cop ile camı kırarak köpeği kurtardı.

Olay, İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde 25 Mayıs’ta meydana geldi. Polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polis memurunun güneş altında bırakılan, camları çok az açılmış araçtaki köpeği fark ederek araca yöneldiği ve copu ile camı kırarak köpeği araçtan çıkardığı görüldü.

Yerel medya, polis memuru Martyn Powell’in, “Aracın camlarının çok az açık olmasına rağmen köpeğin susuz kaldığını ve araç içerisinde çok rahat hareket edemediğini gördüm. Köpeğin iyiliğinden endişelenerek camı kırdım” dediğini duyurdu. Araçta bırakılan köpeğin sahibine, bir hayvan barınağına 50 Pound bağışlaması konusunda sembolik bir ceza verildiği belirtilirken; evcil hayvan sahipleri, sıcak havalarda evcil hayvanlarını araçlarında bırakmamaları konusunda uyarıldı.

UZAMANLAR UYARDI

Yerel medya, uzmanların, dışarıda hava sıcaklığının 20 derece olması durumunda dahi güneş altında bekleyen bir aracın, araç içi sıcaklığının 40 dereceyi geçebileceğini duyurduklarını bildirdi. İnsanların bu sıcaklık değerlerinden çok fazla etkilenmeyecekleri, ancak bu değerlerin hayvanlar için oldukça tehlikeli olduğu duyuruldu.

Görüntü Dökümü
-------------------------------
-Polis memurunun aracın camını kırma anı
-Memurun köpeği araçtan alma anı

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328