DHA DIŞ - Polis aracına çarpan bisikletli yaşlı kadın cezadan kaçamadı

Ukrayna’da bisiklet süren yaşlı kadın, sağa dönüş yaptığı sırada karşısına çıkan polis aracını fark etti ancak paniğe kapılınca frene basmayı unuttu. Polis aracına çarpıp, ön cama kafasını vurarak yere düşen kadına trafik cezası kesildi.

Olay, Zaporijya şehrinde 16 Temmuz tarihinde meydana geldi. Polis aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yolda bisiklet kullanan yaşlı kadın, sağa dönüş yaptığı sırada karşıdan gelen polis aracıyla karşılaştı. Bisikletli kadını fark eden polis memuru aracı durdururken, yaşlı kadın ise karşısına çıkan aracı fark etmesine rağmen paniğe kapılarak frene basmayı unuttu, polis aracına çarptı ve aracın ön camına kafasını vurarak yere düştü.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, kaza anında polis aracının hareketsiz olması nedeniyle kadına, ‘trafik kurallarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle ceza kesildi.



Görüntü Dökümü

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-Bisikletli kadının sağ dönüş yapması

-Yolda ilerleyen polis aracının kadını fark edip durması

-Bisikletli kadının aracı fark etmesine rağmen frene basmaması

-Bisikletli kadının araca çarpması

-Bisikletli kadının kafasını ön cama vurarak, yere düşmesi