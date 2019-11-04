DHA DIŞ- Pikaçu kostümlü Şilili protestocu, sosyal medyada ilgi çekti

Şili’de toplu taşımaya yapılan zammı protestolarla başlayan ve hızla ülke geneline yayılan protestolarda, Pikaçu kostümü giymiş bir eylemcinin görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Şili’de protestolar devam ediyor. Son belirlemelere göre, 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’den fazla kişinin yaralandığı protestolarda, Pikaçu kostümü giyerek sokağa çıkan bir eylemcinin görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi çekti. Görüntülerde, kostümlü eylemcinin koşarken kaldırıma takılarak düştüğü, diğer eylemcilerin ise onu ayağa kaldırdığı görülüyor.

Kostümü giyen kişinin 44 yaşında bir anne olduğu belirtilirken, sosyal medya kullanıcıları ise Pikaçu kostümlü kadının, protestoların sembollerinden biri olacağını yazdı.

Görüntü Dökümü

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-Pikaçu kostümlü kadın

-Kadının ayağının kaldırıma takılması

-Kadının düşme anı

-Diğer eylemcilerin yardım etmesi