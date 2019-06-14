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DHA DIŞ - Pentagon sesten hızlı jetlerin ilk örneklerini test ediyor

Gonca YAĞCI, () - Pentagon sesten hızlı savaş jetlerinin yeni serilerinin ilk örneklerini test etmeye başladı. Pentagon’un silah yapımı endüstrisi geliştiricileri ile birlikte savaş uçakları, yerden ateşleme, rüzgar tünelleri, simulasyon...

DHA DIŞ - Pentagon sesten hızlı jetlerin ilk örneklerini test ediyor

Gonca YAĞCI, () - Pentagon sesten hızlı savaş jetlerinin yeni serilerinin ilk örneklerini test etmeye başladı.

Pentagon’un silah yapımı endüstrisi geliştiricileri ile birlikte savaş uçakları, yerden ateşleme, rüzgar tünelleri, simulasyon gibi silahların ilk örneklerinin denemelerini yapmaya başladığı bildirildi.

Amerikan Fox News’in aktardığına göre, yeni hipersonik jetler, sesten beş kat daha hızlı atmosfer sınırını geçebiliyor, ölçülemeyen hızda düşman hedeflerine hücum edebiliyor.

Amerikan Savunma Bakanlığı’nın bu adımı, 'Çin ve Rusya’nın hipersonik silahlara yönelik yatırımlarının artmasına karşılık vermesi' olarak yorumlandı.

Fox News, Amerikan Hava Kuvvetleri’nden uzman silah geliştiricilerinin ilk hipersonik silahlarının 2020 yılı ortalarından itibaren konuşlandırılmaya başlayabileceğini aktardı. Saldırı için kullanılacak hipersonik drone’ların ise 2030- 2040 yıllarında kullanılmaya başlanabileceği belirtildi

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