DHA DIŞ - Paris’te yangın: 3 ölü

Fransa () – Fransa’nın başkenti Paris’te bir apartmanda yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

Fransa’nın başkenti Paris’in 11.bölgesinde yer alan 6 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yerel medyada, yerel saat ile 05:00 civarı çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve biri itfaiyeci olmak üzere 27 kişinin de dumandan etkilendiği belirtildi. Alt katında bir hamam ve bir restoran bulunan apartmandaki yangına yaklaşık 200 itfaiye görevlisinin müdahale ettiği ve 15 kişinin yangından kurtarıldığı belirtildi.