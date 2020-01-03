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DHA DIŞ - Paris'te bıçaklı saldırı: Polis saldırganı etkisiz hale getirdi
Paris’te yoldan geçenlere bıçakla saldıran bir kişinin polis tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yerel medya, Paris’in Villejuif Mahallesi Hautes-Bruyères parkında kimliği henüz bilinmeyen bir saldırganın yoldan geçen en az...
GÜNDEM 03.01.2020, 17:36
Paris’te yoldan geçenlere bıçakla saldıran bir kişinin polis tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yerel medya, Paris’in Villejuif Mahallesi Hautes-Bruyères parkında kimliği henüz bilinmeyen bir saldırganın yoldan geçen en az dört kişiye bıçakla saldırdığı ve polisin müdahale ettiğini bildirdi. Polisin saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği ve olayın nedeni hakkında araştırma yaptığı belirtildi.
Yerel medya, Paris’in Villejuif Mahallesi Hautes-Bruyères parkında kimliği henüz bilinmeyen bir saldırganın yoldan geçen en az dört kişiye bıçakla saldırdığı ve polisin müdahale ettiğini bildirdi. Polisin saldırganı vurarak etkisiz hale getirdiği ve olayın nedeni hakkında araştırma yaptığı belirtildi.
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