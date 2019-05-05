DHA DIŞ - Papa, Bulgaristan’da

Sevda Dükkancı, Sofya () – Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, iki günlük ziyaret için Bulgaristan’da.

Sofya Havaalanında Başbakan Boyko Borisov tarafından karşılanan Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, daha sonra Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile ve Bulgar Ortodoks Kilise Patriği Neofit ile görüştü. Papa, ziyaretinin ana sloganının “Dünyada Barış” olduğunu belirtti.

Başbakan, Papa’ya yoğurt hediye etti

Başbakan Borisov, Papa Franciscus'un Bulgaristan ziyaretinin ülkeleri için iyi bir reklama dönüşmesi için çalıştıklarını belirtti. Borisov “Papa’nın ziyareti bütün dünya önünde ülkemizin br reklamıdır” dedi ve Katolik Kilise önderine altın yaldızlı ikonlar ve geleneksel Bulgar yoğurdu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile başbaşa görüşen Papa Franciscus, ardından ülkenin başlıca din adamlarının da aralarında bulunduğu vatandaşlara hitap etti.

Papa, “Bulgaristan her zaman Doğu ile Batı arasında bir köprü olmuştur. Burada Doğu ve Güney Avrupa kültür ve medeniyetleri arasında köprüler kuruldu, Bulgaristan Ortadoğu’ya açılan bir kapı oldu. Burada çeşitliliğe, çatışma nedeni olarak değil, zenginlik olarak bakılıyor” dedi.

Rusya ve Türkiye ile istikrarlı ilişkilere vurgu

Papa Franciscus, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde barış mesajları da iletti. “Dinlerin gerçek öğretisi barış değerlerine bağlı kalma, karşılıklı tanışma, dayanışma, insanlar arasında kardeşlik ve beraberlik mesajları iletiyor” diyen Papa, bu topraklarda asırlardan beri farklı dinlere ait toplulukların barış içinde yaşadıklarını belirtti. “Tuna Nehri ve Karadeniz suları arasında olan, nesillerin emeği sayesinde bereketi artmış, Avrupa Birliği’ne entegre, Rusya ve Türkiye ile istikrarlı ilişkilerin yaşandığı bu kutsal toprak, çocuklarına umut dolu bir gelecek vaad ediyor” dedi.

Papa: Göç ve demografik kriz, ‘yeni kış’ oldu



“Yeni Kış” olarak tanımladığı demografik krizi Bulgaristan’ın en büyük sorunu olarak nitelendiren Papa, göç dramını yakından bilen Bulgaristan’a, kapı çalan göçmenlere kapılarını kapatmama çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev “Biz barışın kıymetini biliriz”

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, “Biz barışın kıymetini bilir, bu barışın ancak tüm din, etnik grup ve halkların arasındaki hoşgörünün hakim olduğu zamanlarda kalıcı olabileceğine inanıyoruz” dedi.

Radev, Sofya’da meydanda bir kaç metre aralıklarla bir Ortodoks kilisesi, bır Katolik kilisesi, bir sinagog ve bir caminin yüzyıllar boyunca huzur içinde yanyana durduğunu ve ibadete açık olduğunu belirtti.

Nevski meydanından “Regina Coeli” Pazar ayinini dünyada 100 milyon kişi canlı olarak izledi

Papa ayrıca geleneksel Pazar ayinini Sofya’daki Aleksandar Nevski meydanında yaptı. Dünyanın dört bir yanında canlı yayınlanan geleneksel “Gökyüzünün Kraliçesi” adlı ayinin 100 milyon kişi tarafından izlendiği bildirildi. Papa’nın her Pazar günü yaptığı dünyaya sesleniş ayininde Franciscus “Bulgaristan farklı dinlerin kesiştiği ve diyalog içinde yaşadığı bir kavşakta bulunuyor” dedi ve aralarında Başmüftü de olmak üzere, bütün dinlerin temsilcilerini kutladı.



250 çocuğu Katolik kilisede vaftiz edecek

Bulgaristan’daki başlıca dinlerin liderlerini de selamlayan Papa Francicus, ziyaretinin ikinci gününde ülkenin katolik cemaatinin yoğun olarak yaşadığı Rakovski kasabasına gidecek. Papa, Bulgaristan'da Katolik toplumunun en yoğun yaşadığı Rakovski kasabasındaki kilisede 250 çocuğu vaftiz edecek. Daha sonra yine Başkente dönerek “Vrajdebna” mülteci kampında yaşayan göçmenlerle bir araya gelecek. Papa Fraciscus, yarın akşam Sofya’da Bulgar Otodoks Kilisesi Patriği Nefofit’in haricindeki tüm dinlerin ruhani liderleri ile beraber dünyada barış duası oluyacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Başbakan Borisov Papa'yi Sofya havaalanında karşılaması

Papayı çiçekle karşılayan çocuklar

Papa ile Borisov görüşmesi

Borisov Paoa'ya Bulgar gulu ve yoğurdunu anlatıyor

Kortej Cumhurbaşkanlığı gidiyor

Cumhurbaşkanı karşılama

Askeri geçit ve selamlama

Cumhurbaşkanı Papa görüşmesi

Papa vatandaşlarla