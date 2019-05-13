DHA DIŞ – Pakistan’da patlama: 1 ölü 10 yaralı

Pakistan () – Pakistan’da bir markette patlama meydana geldi. Patlamada, 1 polis hayatını kaybederken; 10 kişi ise yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Yerel medya, Pakistan’ın Ketta şehrinde bulunan bir markette patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada, 1 polis hayatını kaybederken; 10 kişinin yaralandığı ve çevre hastanelere sevk edildiği belirtildi. Patlamanın nedeni henüz belirtilmedi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiği; polisin ise olay yerini kordon altına aldığı duyuruldu.

Patlama, Gvadar’da yer alan Pearl Continental oteline yapılan saldırıdan iki gün sonra gerçekleşti. Yerel medya, bu patlama ile birlikte, son iki haftada gerçekleşen 4 saldırı gerçekleştiğine dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Patlama sonrası ambulansların olay yerine gidişi

-Çevredeki insanların panik anları