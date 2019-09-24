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DHA DIŞ - Pakistan’da deprem: 19 ölü, 300 yaralı
Pakistan'ın Jhelum şehrine yakın bölgede meydana gelen depremde ölü sayısının 19'a çıktığı; 300 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Pakistan’ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa -...
GÜNDEM 24.09.2019, 17:34
Pakistan'ın Jhelum şehrine yakın bölgede meydana gelen depremde ölü sayısının 19'a çıktığı; 300 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Pakistan’ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi orta şiddetteki depremin yerel saat ile 16.00’da gerçekleştiğini duyurdu.
Yetkililer, depremde bir çok binanın da zarar gördüğünü duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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/// YENİ GÖRÜNTÜLER
Depremde çöken yollar
İnsanların görüntüsü
Çatlak yolların arasına düşmüş araçlar
Zarar gören hastane
Yıkılan evler
DAHA ÖNCE BİR PARÇA GEÇİLDİ
Pakistan’ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi orta şiddetteki depremin yerel saat ile 16.00’da gerçekleştiğini duyurdu.
Yetkililer, depremde bir çok binanın da zarar gördüğünü duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------
/// YENİ GÖRÜNTÜLER
Depremde çöken yollar
İnsanların görüntüsü
Çatlak yolların arasına düşmüş araçlar
Zarar gören hastane
Yıkılan evler
DAHA ÖNCE BİR PARÇA GEÇİLDİ
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