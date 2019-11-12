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DHA DIŞ- Pakistan’da çekirge istilası
Pakistan çekirge istilasına uğradı. Yetkililer, durumu izlediklerini, genel olarak çekirgelerin zararsız olduklarını açıkladı. Pakistan’ın Sind eyaletindeki Karaçi kenti, çekirge istilasına uğradı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen çekirgelere...
GÜNDEM 12.11.2019, 12:00
Pakistan çekirge istilasına uğradı. Yetkililer, durumu izlediklerini, genel olarak çekirgelerin zararsız olduklarını açıkladı.
Görüntü Dökümü
Pakistan’ın Sind eyaletindeki Karaçi kenti, çekirge istilasına uğradı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen çekirgelere ilişkin yetkililer, durumu izlediklerini ve çekirgelerin genellikle zararsız olduklarını açıkladı. Öte yandan, Sind eyaleti yönetimi, çiftçilere, bu tarz durumların yaşanmaması adına tarım alanlarının ilaçlanması gerektiğini belirtti.
Görüntü Dökümü
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-Çekirgelerin görüntüleri
-Farklı alanlardan görüntüler
-Detaylar
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