DHA DIŞ – Pakistan’da 12 kişinin hayatını kaybettiği 'gişe' kazası kamerada

Pakistan () – Pakistan’da 18 kişiyi taşıyan bir minibüs gişelerden geçtiği sırada, gişe duvarına çarpması sonucu alev aldı. Meydana gelen kazada, 12 kişi olay yerinde hayatını kaybederken; 6 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, önceki gün Pakistan’ın başkenti İslamabat’ta bir otoyolun gişelerinde meydana geldi. 18 kişiyi taşıyan bir minibüs, gişelerden geçtiği sırada gişe duvarına çarptıktan hemen sonra alev aldı. Yerel medya, minibüste bulunan 18 kişiden 12’sinin olay yerinde hayatını kaybettiğini; 6 kişinin ise ağır yaralandığını duyurdu. Otoyol gişesinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün hızını kesmediği ve süratle duvara çarptığı görüldü.
Polisin, kazanın fren arızasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde durduğu; kazanın geniş çaplı araştırıldığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Minibüsün hızla gişelere gelişi
-Kaza sonrası yanan minibüs ve yükselen dumanlar