DHA DIŞ - Pakistan depreminde ölü sayısı 30'a çıktı...Deprem anı kamerada

Pakistan () – Pakistan’ın Jhelum şehrinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 30’a, yaralıların sayısı ise 450’ye yükseldi.



Deprem, dün yerel saat ile 16.00’da Keşmir yakınlarındaki Jhelum kentinin 20 km kuzeyinde bulunan Mirpur yerleşim bölgesinde meydana geldi.



Yetkililer, depremde bir çok binanın yıkıldığını duyurdu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Deprem anı ve yıkım anları / güvenlik kamera

Depremde çöken yollar

Çatlak yolların arasına düşmüş araçlar



DÜN 2 PARÇA GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ