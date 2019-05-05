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DHA DIŞ – Otobüsün yoğun siste karıştığı zincirleme kaza kamerada

Rusya () – Rusya’nın Toguchinsky Bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan sis ve sürücülerinin dikkatsizliği nedeni ile otobanda zincirleme kaza meydana geldi. Bir otobüsün, kaza yapmış araçlara çarptığı anlar ise yine otobüsün kamerasınca...

DHA DIŞ – Otobüsün yoğun siste karıştığı zincirleme kaza kamerada

Rusya () – Rusya’nın Toguchinsky Bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan sis ve sürücülerinin dikkatsizliği nedeni ile otobanda zincirleme kaza meydana geldi. Bir otobüsün, kaza yapmış araçlara çarptığı anlar ise yine otobüsün kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Rusya'nın Novosibirsk Oblastı'nda bulunan Toguchinsky Bölgesi’nde 07:30 sıralarında meydana geldi. Bölgede oluşan sis nedeni ile otobanda görüş mesafesi düştü. Dikkatsiz sürücüler ise zincirleme kaza yaptı. Sisin etkili olduğu bölgeye giren bir otobüs sürücüsü de hızını düşürmeyince daha önce kaza yapmış araçlara hızla çarptı. Kaza anı ve bu esnada araç dışında bekleyen insanların yaşadıkları panik ise yine otobüsün yol kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsün sisin olmadığı alanda ilerleyişi
Sisin içine girmesi
Zincirleme kaza
Kaçan insanlar

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