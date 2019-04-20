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DHA DIŞ - Önce köpekler, sonra sahipleri kavga etti

  Rusya () – Rusya'da bir kadın, bir köpeğin saldırısına uğrayan kendi köpeğini korumaya çalıştığı sırada, saldırgan köpeğin sahibi tarafından darp edildi. Olay Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana geldi. Güvenlik kamerasına...

DHA DIŞ - Önce köpekler, sonra sahipleri kavga etti

 

Rusya () – Rusya'da bir kadın, bir köpeğin saldırısına uğrayan kendi köpeğini korumaya çalıştığı sırada, saldırgan köpeğin sahibi tarafından darp edildi.

Olay Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 70 yaşında bir kadının köpeğinin parkta yürüyüş sırasında başka bir köpeğin saldırısına uğradığı görülüyor. Kendi köpeğini, saldırgan köpekten korumaya çalışan kadın, köpekleri bir süre ayırmaya çalışıyor. Daha sonra kadın, saldırgan köpeği tasmasından yakalayarak kendi köpeğinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu sırada diğer köpeğin sahibi olay yerine gelerek kadını darp etmeye başlıyor. Kadın, adama tekme atarak karşılık verse de bir süre daha darp ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-Parkta köpeğini yürüyüşe çıkaran kadın

-Diğer köpeğin, kadının köpeğine saldırması

-Kadının, köpek kavgasını ayırmaya çalışması

-Kadının, diğer köpeği tasmasından yakalayarak kendi köpeğinden uzaklaştırması

-Diğer köpeğin sahibinin olay yerine gelerek, kadını darp etmeye başlaması

-Kadının tekme atarak adama karşılık vermesi

-Adamın bir süre daha kadını darp etmesi

 

 

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