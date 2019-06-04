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DHA DIŞ - Öğretmenden kavga eden öğrencilere ‘kemerli’ müdahale

Meksika () – Meksika’da bir öğretmen, kavga eden 2 öğrenciyi kemerle vurarak ayırdı. Öğretmenin bu hamlesi bir başka öğrenci tarafından kayda alındı. Olay, Meksika’nın Chiapas eyaletinde yer alan Ocosingo şehrindeki bir okulda meydana...

DHA DIŞ - Öğretmenden kavga eden öğrencilere ‘kemerli’ müdahale

Meksika () – Meksika’da bir öğretmen, kavga eden 2 öğrenciyi kemerle vurarak ayırdı. Öğretmenin bu hamlesi bir başka öğrenci tarafından kayda alındı.

Olay, Meksika’nın Chiapas eyaletinde yer alan Ocosingo şehrindeki bir okulda meydana geldi. Bir görgü tanığı tarafından kayda alınan görüntülerde, iki öğrencinin kavga ettiği görülüyor. Kavga eden öğrenciler birbirlerini yumruklayıp, tekme atıyor. Öğrencilerin kavga ettiğini gören bir öğretmen ise hemen öğrencilerin yanına giderek onlara kemerle vurarak, öğrencileri ayırıyor.

Görüntü Dökümü

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­-İki öğrencinin kavga etmeye başlayarak birbirini itmesi

-Öğrencilerin birbirini yumruklaması ve tekmelemesi

-Bir öğrencinin kavga ederken yere düşmesi

-Olayı gören öğretmenin öğrencilerin yanına gelmesi

-Öğretmenin kemerle öğrencilere vurması

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