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DHA DIŞ - Nurnberg'de 'ırkçılığa karşı' yürüdüler

Taner Tüzün, Nürnberg () – Nürnberg Kent Belediyesi Uyum Meclisi, düzenledikleri yürüyüş ile ırkçılığı protesto etti.  Nürnberg Büyük Şehir Belediye başkanı Dr. Ulrich Maly ve SPD Nürnberg Parti Başkanı Throsten Brehm’ in...

DHA DIŞ - Nurnberg'de 'ırkçılığa karşı' yürüdüler

Taner Tüzün, Nürnberg () – Nürnberg Kent Belediyesi Uyum Meclisi, düzenledikleri yürüyüş ile ırkçılığı protesto etti. 

Nürnberg Büyük Şehir Belediye başkanı Dr. Ulrich Maly ve SPD Nürnberg Parti Başkanı Throsten Brehm’ in de destek verdiği protesto yürüyüşü, kent belediyesi önünde başladı. İnsan Hakları caddesine kadar süren yürüyüşe halk da destek verdi. Burada bir konuşma yapan, Nürnberg Uyum Meclisi 2’inci Başkanı İlhan Postaloğlu, ırkçılığı lanetlediklerini söyleyerek şunları söyledi: "Bugün burada toplanmamızın sebebi, ırkçılığa ve teröre, nefret suçlarına karşı birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu göstermektir. Biz, Uyum Meclisi olarak, birlik ve huzur ve ahenk içeresinde topumla beraber yaşamayı vazife edindik. Bizler din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkesi birlik ve beraberliğe çağırıyoruz. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz."

Postaloğlu, Yeni Zelanda’daki hain saldırıda hayatlarını kaybedenleri de saygı ile andıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yürüyüş

Halk yürüyüşü

İlhan Postaloğlu konuşuyor

İnsan Hakları caddesinde Türkçe yazı

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