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DHA DIŞ - ‘Nuh Tepesi’ne New York'ta Tribeca Film Festivali’nde 2 ödül

ABD () - Cenk Ertürk'ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği; başrollerinde Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in bulunduğu ‘Nuh Tepesi’ filmi New York'ta Tribeca Film Festivali’nde iki ödülün sahibi oldu New York'ta 24...

DHA DIŞ - ‘Nuh Tepesi’ne New York'ta Tribeca Film Festivali’nde 2 ödül

ABD () - Cenk Ertürk'ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği; başrollerinde Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in bulunduğu ‘Nuh Tepesi’ filmi New York'ta Tribeca Film Festivali’nde iki ödülün sahibi oldu

New York'ta 24 Nisan'da başlayan ve bugün sona erecek olan Tribeca Film Festivali’nde Cenk Ertürk "en iyi senaryo" ödülüne layık görülürken, Ali Atay da "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Twitter hesabından da, "TRIBECA Film Festivalinde Nuh Tepesi filmi muazzam bir başarı elde etti. Cenk Ertürk en iyi senaryo; Ali Atay en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldüler. Tebrikler, ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğiniz için yürekten teşekkürler...." mesajı paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Cenk Ertürk'ün ödüller sonrası yaptığı konuşmalar
Ödüller ve ekibin görselleri

 

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