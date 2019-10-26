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DHA DIŞ- Norveç’te PKK yandaşları, içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı

Norveç’te terör örgütü PKK yandaşları, düzenledikleri yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. 1 çocuğun da içinde bulunduğu otomobil saldırıda zarar görürken, olay anı kameralar tarafından görüntülendi. Olay,...

GÜNDEM 26.10.2019, 19:19
DHA DIŞ- Norveç’te PKK yandaşları, içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı
Norveç’te terör örgütü PKK yandaşları, düzenledikleri yürüyüş sırasında içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. 1 çocuğun da içinde bulunduğu otomobil saldırıda zarar görürken, olay anı kameralar tarafından görüntülendi.
Olay, başkent Oslo’da meydana geldi. Ellerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları bulunan grup, yoldan geçen ve içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırdı. Norveç polisinin gözleri önünde gerçekleşen olayda, otomobilin camları çatladı. Otomobilin içinden çekilen görüntülerde, çocuğun ağladığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yürüyüş yapan PKK yandaşlarının içinde Türk bayrağı olan otomobile saldırması
-Grubun ellerindeki sopalarla otomobilin ön camına vurmaları
-Otomobilin içindeki Türk aile
-Otomobilin içindeki çocuğun ağlaması

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