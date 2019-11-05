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DHA DIŞ - Nijerya’da bir alışveriş merkezinde yangın
Nijerya'da 5 katlı popüler bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. Başkent Lagos'ta yer alan popüler bir alışveriş merkezi olan 'Balogun Market'te yangın çıktı. 5 katlı binada...
GÜNDEM 05.11.2019, 16:09
Nijerya'da 5 katlı popüler bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
Başkent Lagos'ta yer alan popüler bir alışveriş merkezi olan 'Balogun Market'te yangın çıktı. 5 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı ve çıkış nedenine dair bir bilgi paylaşılmadı.
Görüntü Dökümü
Başkent Lagos'ta yer alan popüler bir alışveriş merkezi olan 'Balogun Market'te yangın çıktı. 5 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığı ve çıkış nedenine dair bir bilgi paylaşılmadı.
Görüntü Dökümü
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-Yanan binanın görüntüsü
-Yükselen alevler
-Yangının uzaktan görüntüsü
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açık
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