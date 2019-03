DHA DIŞ - New Yorklular hayat pahalılığından şikâyetçi

Gonca YAĞCI, () - New York’ta yaşayanların yarısına yakını New York’ta yaşamayı sürdürmekte ekonomik olarak zorlandığını söyledi. ABD’deki Quinnipiac Üniversitesi’nin New York şehrinde yaşayan bin 216 kişiyle yaptığı anket...

25 Mart 2019 Pazartesi 09:26