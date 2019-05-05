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DHA DIŞ - Netanyahu: İsrail büyük saldırılarını sürdürecek

Deniz Kılınç () – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'ne saldırılarının süreceğini belirtti. Netanyahu, bu sabah yaptığı açıklamada yaşanan olaylardan Hamas’ı sorumlu tutarak, Hamas’ın...

DHA DIŞ - Netanyahu: İsrail büyük saldırılarını sürdürecek

Deniz Kılınç () – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'ne saldırılarının süreceğini belirtti.

Netanyahu, bu sabah yaptığı açıklamada yaşanan olaylardan Hamas’ı sorumlu tutarak, Hamas’ın sadece saldırılar ve eylemleri için değil ‘cihat’ faaliyetlerinin de sorumlusu olduğunu; çok ağır bedel ödediğini söyledi.

Netanyahu, Gazze sınırına yakın alanlara takviye yapılması için talimat verdiğini belirterek “İsrail ordusuna Gazze Şeridi’ndeki gruplara yönelik geniş kapsamlı saldırılarına devam etmesi emrini verdim” dedi. Netanyahu, ‘terör’ unsurlarına karşı İsrail’in ‘büyük saldırılarını’ sürdüreceğini söyledi. 

İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) Gazze Şeridi’nden İsrail’e toplam 250 roket atıldığını ve IDF’nin de 130 roketle söz konusu saldırıya karşılık verdiğini duyurdu. IDF açıklamasında, Gazze Şeridi’nden yapılan saldırıya IDF’nin roket gönderme alanları ve askeri birliklerin yerleşkelerini hedef alan yaklaşık 130 hava saldırısıyla karşılık verdiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 7 Filistinlinin şehit olduğunu, 65 kişinin yaralandığını açıklamıştı. 

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