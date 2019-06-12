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DHA DIŞ – Nepal’deki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

Nepal () – Nepal’de 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına dair yeni görüntüler yayınlandı. Nepal’de 14 Nisan'da küçük bir uçak, pistten kalkışı sırasında kontrolden çıkarak park halinde duran iki helikoptere çarpmış...

DHA DIŞ – Nepal’deki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

Nepal () – Nepal’de 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına dair yeni görüntüler yayınlandı.

Nepal’de 14 Nisan'da küçük bir uçak, pistten kalkışı sırasında kontrolden çıkarak park halinde duran iki helikoptere çarpmış ve meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Yerel medya, Everest bölgesinde bulunan Lukla havaalanında küçük bir uçağın kalkış anında kontrolden çıkmasının ardından, piste 40 metre mesafede ve park halinde duran iki helikoptere çarptığını duyurmuş; yaşanan kazada, helikopter pistinde görevli 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Yerel medya, kazaya dair yeni bir güvenlik kamera görüntüsü yayınladı. 

Görüntü Dökümü

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-Uçağın kalkış anın helikoptere çarptığı anın önden görüntüsü
-Kaza sonrası yükselen dumanlar

//////ARŞİV 
-Uçağın kalkış anında helikopterlere çarpması
-Kaza sonrası toplanan kalabalık

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