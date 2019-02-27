Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin iki kargo uçağı kriz nedeniyle geri döndü
THY'nin iki kargo uçağı kriz...
Helal kesim etler organik mi?
Helal kesim etler organik mi?
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15 bin polis alacağız
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15...
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Şenol Güneş, istifa mı edecek?

DHA DIŞ - Nepal’deki helikopter kazası ülkeyi yasa boğdu

Nepal () - Nepal'de, aralarında Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de bulunduğu 7 kişi, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Air Dynasty havayolu şirketi,  AS350 tipi helikopterin Başkent Katmandu'nun 300 kilometre doğusundaki dağlık...

DHA DIŞ - Nepal’deki helikopter kazası ülkeyi yasa boğdu

Nepal () - Nepal'de, aralarında Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de bulunduğu 7 kişi, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Air Dynasty havayolu şirketi,  AS350 tipi helikopterin Başkent Katmandu'nun 300 kilometre doğusundaki dağlık dağlık Taplejung bölgesinde düştüğünü; Bakan Adhikari, heyetteki 5 kişi ve pilotun hayatını kaybettiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ram Krishna Subedi de helikopterin enkazına ulaşan arama kurtarma ekiplerinin cesetlere ulaştığını söyledi.

Taplejung Bölge Şefi Anuj Bhandari, bölge halkının önce büyük bir patlama sesi duyduğunu, ardından alandan yükselen dumanları görerek hızla olay yerine hareket ettiklerini söyledi.

Yerel medya, Bakan’ın beraberindeki heyetle bölgedeki Pathibhara Tapınağını ziyaret ettiklerini, ardından ekibin Tehrathum bölgesinde yapımı süren havalimanını incelemeye gitmek üzere helikopter ile ayrıldıklarını duyurdu.

Kaza sonrası hükumet yetkilileri taziye mesajları yayınladı. Bakan'ın sevenleri ve yakınları da mesajlar yayınlayarak üzüntülerini dile getirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328