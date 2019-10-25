DHA DIŞ- NATO’nun caydırıcılığı görüşülüyor
Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO genel merkezinde devam ediyor. Savunma bakanlarını masaya çağırarak, toplantıyı başlatan NATO...
Savunma bakanlarını masaya çağırarak, toplantıyı başlatan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Herkese günaydın. Sanırım başlamaya hazırız. Bugün NATO’nun caydırıcılığını ve savunma duruşunu ele alacağız. Bunu yapmak için savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz. Müttefikler savunma bütçelerinde art arda beş yıl boyunca gerçek bir büyüme gerçekleştirdiler. Gelecek yılın sonuna kadar ek 100 milyar dolarlık ulusal savunma harcaması olacak. Çabalarımızı sürdürmemiz gerekiyor” ifadelerini kullanarak oturumu açtı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın NATO Genel Merkezi’ne girişi
-Toplantı salonundan detaylar
-NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in toplantı salonuna girişi
-Genel Sekreter’in oturumu açması
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