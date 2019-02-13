DHA DIŞ - NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de başladı

Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantının açılışından görüntü
Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------- Toplantının açılışından...
13 Şubat 2019 Çarşamba 17:20
Brüksel () - NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantının açılışından görüntü
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