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DHA DIŞ- NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin itidalli ve ölçülü olacağına inanıyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili, “Türkiye’nin itidalli ve ölçülü davranacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Nato Genel Sekreteri,...
GÜNDEM 09.10.2019, 18:43
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili, “Türkiye’nin itidalli ve ölçülü davranacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Nato Genel Sekreteri, İtalya’nın başkenti Roma’da İtalya Başbakanı Conte ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin harekâtla ilgili NATO’yu bilgilendirdiğini söyleyen Stoltenberg, “Türkiye’nin güvenlik kaygıları var. Operasyonla ilgili NATO bilgilendirildi. Türkiye’nin operasyon kapsamında orantılı ve ölçülü olacağını düşünüyorum” dedi. Bölgeyi istikrarsızlaştıracak eylemlerden kaçınmak gerektiğini ifade eden Genel Sekreter, terör örgütü DEAŞ’a yönelik kazanımların korunması gerektiğine dikkat çekti.
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