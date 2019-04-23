DHA DIŞ - Myanmar’da taş ocağında toprak kayması: 3 ölü

Myanmar () – Myanmar’da bir taş ocağında toprak kayması meydana geldi. 3 işçinin cesedine ulaşılırken, 50’den fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Toprak kayması Myanmar’ın kuzeyinde yer alan Kachin eyaletinde bulunan Hpakant şehrindeki bir yeşim taşı ocağında yerel saat ile 11:30 civarı meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, 3 kişinin cesedine ulaşıldığı ve ocağı ortak işleten iki maden şirketine bağlı toplamda 54 işçinin ocakta çalıştığı belirtildi. Ayrıca işçilerle birlikte yaklaşık 40 iş makinesinin de toprak altında kaldığına değinildi.