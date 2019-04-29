DHA DIŞ - Mozambik'te kasırgada ölü sayısı 38'e yükseldi

Mozambik, () - Mozambik’te ülkeyi etkileyen Kennet Kasırgası’nın ardından gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı.



Mozambik hükümeti, halkı olası sel ve toprak kaymalarına karşı uyardı. Sel felaketinde 160 binden fazla kişinin zarar gördüğü; 20 binden fazla evin de yıkıldığı belirtildi.

Kasırga öncesinde 30 bin kişinin güvenli yerlere taşınmasına rağmen ülke genelinde 700 bin kişi Kennet Kasırgası ve ardından gelen sel felaketinden etkilendi. Mozambik hükümeti, vatandaşlarına, birkaç gün daha sürmesi beklenen kasırga süresinde olası sel ve toprak kayması felaketlerinden korumak için yüksek yerlere gitmelerini önerdi. Mozambik Afet Ajansı’ndan yapılan açıklamada, yaşanan afetin etkilerinin görece olarak az olduğunu ve yerel yetkililere bilinçlendirme çabalarından ötürü teşekkür etti. Mozambik’te, Kennet Fırtınası’ndan altı hafta önce İdai Kasırgası’nın ülkeyi vurmasıyla 600 kişi hayatını kaybetmişti.

Yerel medya, yetkililerin Massalo, Montepuez ve Megaruma nehirlerindeki suların yükselişine dikkat çektiğini ve halkı uyardığını duyurdu. Sel felaketi dışında, yağmurlar ve sert esen rüzgârlar sebebiyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiği; çok sayıda yerleşim yerinin ise zarar gördüğü belirtildi. Felaketlerden en çok etkilenen bölgenin ise Mozambik’in kuzeydoğusunda yer alan Ibo adası olduğu, yerleşim yerlerinin yüzde 99’unun yıkıldığı duyuruldu.

160 BİN İNSAN MAĞDUR OLDU, 20 BİN EV YIKILDI

Kasırganın ardından gelen yoğun yağış ve sert rüzgârlar sonucu oluşan sel felaketinde, 160 binden fazla kişinin zarar gördüğü ve evsiz kaldığı; ülke genelinde 20 binden fazla evin yıkıldı belirtildi. Kamu İdaresi Bakanı Carmelita Namashulua, Ibo bölgesine iki helikopterin gıda desteği konusunda görev yapacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Bölgenin havadan görüntüleri

-Ülkenin farklı bölgelerinden sel görüntüleri