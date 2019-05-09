DHA DIŞ - Motosiklet tutkunu ünlü Rus gazeteci kazada öldü

Rusya () – Motosiklet tutkusu ile bilinen ünlü Rus gazeteci Sergey Dorenko, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Televizyon kanalları ve radyolarda programlar yapan, bir çok programın sunuculuğunu yapan 60 yaşındaki gazeteci Sergey Dorenko, başkent Moskova’da motosikleti ile seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, motosikleti ile seyir halende olan Sergey Dorenko’nun motosikletin kontrolünü yitirdiği ve düşerek sürüklendiği görülüyor.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dorenko’nun hayatını kaybettiğini; Dorenko’nun kaza öncesi bir kalp krizi geçirmiş olmasından şüphelendiklerini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazanın güvenlik kamera görüntüleri

Olay yerinden görüntüler

Sergey Dorenko’nun motosikleti ile kaydedilmiş videoları