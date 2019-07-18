DHA DIŞ- Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı

Olay Maryland eyaletindeki Ocean City şehrinde meydana geldi. Yetkililer, 23 yaşındaki pilotun motoru arızalanan uçağı havalimanına kadar götüremediği ve mecburen okyanusa iniş yaptığını açıkladı. Plajdakiler uçağın suya inişini izlerken; uçağın iniş yaptığı noktada kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.
Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve uçaktan kendisinin çıktığı bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Uçağın suya iniş anı
-Plajdaki insanların izlemesi