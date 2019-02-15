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DHA DIŞ - Moskova’da sahte bomba ihbarları 5 bin kişinin tahliyesine neden oldu

Rusya, () – Moskova’da bulunan Yarslavl ve Kiev Garları ile iki gözaltı merkezine kimliği belirsiz kişilerce bomba tehdidi mesajları gönderildi. Rus haber ajansı TASS, resmi kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, 10 farklı adrese, e-postalarla...

DHA DIŞ - Moskova’da sahte bomba ihbarları 5 bin kişinin tahliyesine neden oldu

Rusya, () – Moskova’da bulunan Yarslavl ve Kiev Garları ile iki gözaltı merkezine kimliği belirsiz kişilerce bomba tehdidi mesajları gönderildi.

Rus haber ajansı TASS, resmi kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, 10 farklı adrese, e-postalarla gönderilmiş bomba tehdit mesajları 5 bin civarı insanın taliye edilmesine neden oldu.

TASS’a konuşan resmi kaynak “kimliği belirsiz kişilerce bomba tehdidi içeren e-postalar, Russkoye Radyo ve Center-T alışveriş merkezi de dâhil olmak üzere 10 farklı adrese gönderildi” diyerek, polisin binaları kontrol ettiğini ve herhangi bir patlayıcı bulunmadığını da ifade etti.

Haberde ayrıca, dün Yarslavl ve Kiev Garları ve iki gözaltı merkezine de kimliği belirsiz kişilerce bomba tehdidi mesajları gönderildiği ve bu ihbarların da sahte çıktığı belirtildi.

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